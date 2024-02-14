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Ляхов Вячеслав Николаевич

Место рождения

г. Фрунзе Киргизской ССР

Дата рождения

26.02.1923

Дата смерти

10.02.1970

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1923

Отец: Ляхов Николай Васильевич

Мать: Ляхова (Шабалкина) Наталья Ефремовна

Развод
Неизвестно

Жена: Ляхова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ляхова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляхова Любовь

Смерть
10.02.1970
Похороны
Неизвестно

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