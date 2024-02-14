Ляхов Николай Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1900
Дата смерти1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1923
Сын: Ляхов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Ляхова (Шабалкина) Наталья Ефремовна
Рождение ребёнка
22.04.1925
Дочь: Филиппова (Ляхова) Дия Николаевна
Мать ребёнка: Ляхова (Шабалкина) Наталья Ефремовна
Смерть
1953