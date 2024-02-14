Ляхов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхов Николай Васильевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1900

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1923

Сын: Ляхов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Ляхова (Шабалкина) Наталья Ефремовна

Рождение ребёнка
22.04.1925

Дочь: Филиппова (Ляхова) Дия Николаевна

Мать ребёнка: Ляхова (Шабалкина) Наталья Ефремовна

Смерть
1953

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