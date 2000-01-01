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Панин Терентий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

24.11.1809 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: Панин Яков Андреевич

Мать: Панина Евдокия Евдокимовна

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Панин Федор Терентьевич

Мать ребёнка: Панина Матрона Саввина

Родился в слободе Ольховатке. После 1811 года жил в слободке Огибной. Оба населённых места - Волчанский уезд Слободско-Украинской и Харьковской губерний.
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Панин Онисим Терентьевич

Мать ребёнка: Панина Матрона Саввина

Родился в слободе Ольховатке. После 1811 года жил в слободке Огибной. в 1814 году вернулся в слободу Ольховатку. Оба населённых места - Волчанский уезд Слободско-Украинской и Харьковской губерний.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Матрона Саввина

Смерть
24.11.1809 ст.
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