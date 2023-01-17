Панин Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712 ст.
Дата смерти1785 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757 ст.
Мать ребёнка: Панина Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Панин Илья Яковлевич
Мать ребёнка: Панина Евдокия Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785 ст.
Ольховатка, Харківська область