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Панин Яков Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712 ст.

Дата смерти

1785 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Панин Терентий Яковлевич

Мать ребёнка: Панина Евдокия Евдокимовна

Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Панин Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Панина Евдокия Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Евдокия Евдокимовна

Смерть
1785 ст.
Ольховатка, Харківська область
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