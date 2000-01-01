Панина Евдокия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина Евдокия Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Панин Терентий Яковлевич

Отец ребёнка: Панин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Панин Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Панин Яков Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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