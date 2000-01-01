Панина Евдокия Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757 ст.
Отец ребёнка: Панин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Панин Илья Яковлевич
Отец ребёнка: Панин Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панин Яков Андреевич
Смерть
Неизвестно