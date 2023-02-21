Панина Матрона Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790 ст.
Отец ребёнка: Панин Терентий Яковлевич
Родился в слободе Ольховатке. После 1811 года жил в слободке Огибной. Оба населённых места - Волчанский уезд Слободско-Украинской и Харьковской губерний.
Рождение ребёнка
1793 ст.
Отец ребёнка: Панин Терентий Яковлевич
Родился в слободе Ольховатке. После 1811 года жил в слободке Огибной. в 1814 году вернулся в слободу Ольховатку. Оба населённых места - Волчанский уезд Слободско-Украинской и Харьковской губерний.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно