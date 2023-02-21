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Панина Матрона Саввина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Панин Федор Терентьевич

Отец ребёнка: Панин Терентий Яковлевич

Родился в слободе Ольховатке. После 1811 года жил в слободке Огибной. Оба населённых места - Волчанский уезд Слободско-Украинской и Харьковской губерний.
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Панин Онисим Терентьевич

Отец ребёнка: Панин Терентий Яковлевич

Родился в слободе Ольховатке. После 1811 года жил в слободке Огибной. в 1814 году вернулся в слободу Ольховатку. Оба населённых места - Волчанский уезд Слободско-Украинской и Харьковской губерний.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Терентий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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