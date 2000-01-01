Панин Онисим Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: Панин Терентий Яковлевич
Мать: Панина Матрона Саввина
Родился в слободе Ольховатке. После 1811 года жил в слободке Огибной. в 1814 году вернулся в слободу Ольховатку. Оба населённых места - Волчанский уезд Слободско-Украинской и Харьковской губерний.
Смерть
Неизвестно