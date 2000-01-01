Панин Онисим Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Онисим Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: Панин Терентий Яковлевич

Мать: Панина Матрона Саввина

Родился в слободе Ольховатке. После 1811 года жил в слободке Огибной. в 1814 году вернулся в слободу Ольховатку. Оба населённых места - Волчанский уезд Слободско-Украинской и Харьковской губерний.
Смерть
Неизвестно
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