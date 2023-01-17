Горчакова (Суворова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Суворова) Анна Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1744

Дата смерти

1813

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Суворов Василий Иванович

Мать: Суворова Авдотья Федосеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1765

Муж: Горчаков Иван Романович

Рождение ребёнка
27.06.1766 ст.

Дочь: Хвостова Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Горчаков Иван Романович

Рождение ребёнка
31.05.1769

Сын: Горчаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Романович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1779

Сын: Горчаков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Романович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1813
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