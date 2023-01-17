Горчакова (Суворова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1813
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Бракосочетание
Около 1765
Рождение ребёнка
27.06.1766 ст.
Дочь: Хвостова Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Горчаков Иван Романович
Рождение ребёнка
31.05.1769
Сын: Горчаков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Горчаков Иван Романович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Горчаков Иван Романович
Смерть
1813