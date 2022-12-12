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Горчаков Иван Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Горчаков Роман Фёдорович

Мать: Горчакова Мария Ивановна

Бракосочетание
Около 1765

Жена: Горчакова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
27.06.1766 ст.

Дочь: Хвостова Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
31.05.1769

Сын: Горчаков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1779

Сын: Горчаков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1801
Москва, город федерального значения Москва
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