Горчаков Иван Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти1801
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Горчаков Роман Фёдорович
Мать: Горчакова Мария Ивановна
Бракосочетание
Около 1765
Рождение ребёнка
27.06.1766 ст.
Дочь: Хвостова Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
31.05.1769
Сын: Горчаков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильевна
Смерть
1801