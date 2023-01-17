Суворова (Манукова) Авдотья Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Манукова) Авдотья Федосеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1730

Сын: Суворов-Рымникский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Суворов Василий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Горчакова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Суворов Василий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.1746 ст.

Дочь: Олешева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Суворов Василий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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