Суворова (Манукова) Авдотья Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1730
Сын: Суворов-Рымникский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Суворов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Горчакова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Суворов Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1746 ст.
Дочь: Олешева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Суворов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно