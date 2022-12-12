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Суворов-Рымникский Александр Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.11.1730

Дата смерти

18.05.1800

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1730

Отец: Суворов Василий Иванович

Мать: Суворова Авдотья Федосеевна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1730
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
16.11.1774

Жена: Суворова-Рымникская Варвара Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.08.1775 ст.

Дочь: Зубова Наталья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1784

Сын: Суворов-Рымникский Аркадий Александрович

Мать ребёнка: Суворова-Рымникская Варвара Ивановна

Смерть
18.05.1800
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1800
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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