Суворов-Рымникский Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1730
Дата смерти18.05.1800
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1730
Место жительства
С 1730
Бракосочетание
16.11.1774
Рождение ребёнка
01.08.1775 ст.
Дочь: Зубова Наталья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1784
Сын: Суворов-Рымникский Аркадий Александрович
Мать ребёнка: Суворова-Рымникская Варвара Ивановна
Смерть
18.05.1800
Место жительства
По 1800