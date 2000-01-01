Зубова (Суворова-Рымникская) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Суворова-Рымникская) Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1775 ст.

Дата смерти

30.03.1844 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1775 ст.

Отец: Суворов-Рымникский Александр Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1800 ст.

Дочь: Мезенцева Вера Николаевна

Отец ребёнка: Зубов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Николай Александрович

Смерть
30.03.1844 ст.
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