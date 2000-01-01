Зубова (Суворова-Рымникская) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1775 ст.
Дата смерти30.03.1844 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1775 ст.
Отец: Суворов-Рымникский Александр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1800 ст.
Дочь: Мезенцева Вера Николаевна
Отец ребёнка: Зубов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1844 ст.