Суворов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смерти1775
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Суворов Иван Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1730
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Горчакова (Суворова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Суворова (Манукова) Авдотья Федосеевна
Рождение ребёнка
29.01.1746 ст.
Дочь: Олешева (Суворова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Суворова (Манукова) Авдотья Федосеевна
Смерть
1775