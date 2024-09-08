Воронин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.11.1847 ст.
Дата смерти07.07.1875 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1847 ст.
Бракосочетание
08.02.1870 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1870 ст.
Дочь: Воронина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Воронина (Шарупина) Евлампия Амбросимова
Рождение ребёнка
30.12.1871 ст.
Мать ребёнка: Воронина (Шарупина) Евлампия Амбросимова
Рождение ребёнка
1874
Сын: Воронин Константин Иванович
Мать ребёнка: Воронина (Шарупина) Евлампия Амбросимова
Смерть
07.07.1875 ст.