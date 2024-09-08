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Воронин Иван Михайлович

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.11.1847 ст.

Дата смерти

07.07.1875 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1847 ст.

Отец: Воронин Михаил Евдокимович

Мать: Воронина Екатерина Павловна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
08.02.1870 ст.

Жена: Воронина (Шарупина) Евлампия Амбросимова

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.11.1870 ст.

Дочь: Воронина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Воронина (Шарупина) Евлампия Амбросимова

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.12.1871 ст.

Сын: Воронин Василий Иванович

Мать ребёнка: Воронина (Шарупина) Евлампия Амбросимова

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Воронин Константин Иванович

Мать ребёнка: Воронина (Шарупина) Евлампия Амбросимова

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
07.07.1875 ст.
Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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