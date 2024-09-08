Воронина (Шарупина) Евлампия Амбросимова
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти01.09.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1870 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1870 ст.
Дочь: Воронина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
30.12.1871 ст.
Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Воронин Константин Иванович
Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович
Смерть
01.09.1894 ст.
От чахотки