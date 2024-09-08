Воронина (Шарупина) Евлампия Амбросимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Шарупина) Евлампия Амбросимова

Место рождения

Диево-Городище, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

01.09.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Диево-Городище, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
08.02.1870 ст.

Муж: Воронин Иван Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.11.1870 ст.

Дочь: Воронина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.12.1871 ст.

Сын: Воронин Василий Иванович

Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Воронин Константин Иванович

Отец ребёнка: Воронин Иван Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
01.09.1894 ст.
Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
От чахотки

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