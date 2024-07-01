Воронин Михаил Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Воронин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Воронина Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
11.11.1847 ст.
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Павловна
Смерть
Неизвестно