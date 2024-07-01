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Воронина Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Воронин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Воронин Михаил Евдокимович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Воронина Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Воронин Михаил Евдокимович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.11.1847 ст.

Сын: Воронин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Воронин Михаил Евдокимович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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