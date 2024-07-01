Воронина Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Воронин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Воронин Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Воронина Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Воронин Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
11.11.1847 ст.
Отец ребёнка: Воронин Михаил Евдокимович
Смерть
Неизвестно