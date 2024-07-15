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Воронин Михаил Михайлович

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Воронин Михаил Евдокимович

Мать: Воронина Екатерина Павловна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Воронин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Воронина Екатерина Григорьевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.12.1862 ст.

Дочь: Воронина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Воронина Екатерина Григорьевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1864 ст.

Сын: Воронин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Воронина Екатерина Григорьевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Воронина Евлампия Михайловна

Мать ребёнка: Воронина Екатерина Григорьевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.12.1873 ст.

Сын: Воронин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Воронина Екатерина Григорьевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.12.1875 ст.

Сын: Воронин Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Воронина Екатерина Григорьевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.06.1877 ст.

Сын: Воронин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Воронина Екатерина Григорьевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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