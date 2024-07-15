Воронин Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
27.12.1862 ст.
Дочь: Воронина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
26.09.1864 ст.
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Воронина Евлампия Михайловна
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
18.12.1873 ст.
Сын: Воронин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
07.12.1875 ст.
Сын: Воронин Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
30.06.1877 ст.
Сын: Воронин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Воронина Екатерина Григорьевна
Смерть
Неизвестно