Изюмова (Летунова) Анна Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюмова (Летунова) Анна Арсеньевна

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Место рождения

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1908

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Дочь дьячка Вознесенской Вохомской церкви Никольского уезда Арсения Ивановича Летунова
Рождение ребёнка
1852

Сын: Изюмов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.05.1854 ст.

Дочь: Изюмова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1855

Муж: Изюмов Василий Николаевич

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Владимирова Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич

Покровское, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Суровцова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич

Покровское, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Дочь Николая Иванова Изюмова, дьячка Троицкой Комельской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
22.11.1860 ст.

Сын: Изюмов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич

Покровское, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1866 ст.

Дочь: Крупнова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич

Покровское, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1868 ст.

Сын: Изюмов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич

Турундаево, Турундаевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1870 ст.

Сын: Изюмов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич

Турундаево, Турундаевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1872 ст.

Дочь: Ивановская Анна Васильевна

Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич

Турундаево, Турундаевская волость, Вологодский уезд
Смерть
После 1908
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