Изюмова (Летунова) Анна Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь дьячка Вознесенской Вохомской церкви Никольского уезда Арсения Ивановича Летунова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Изюмов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
11.05.1854 ст.
Дочь: Изюмова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич
Бракосочетание
1855
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Владимирова Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Суровцова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич
Дочь Николая Иванова Изюмова, дьячка Троицкой Комельской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
22.11.1860 ст.
Сын: Изюмов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
07.01.1866 ст.
Дочь: Крупнова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
05.03.1868 ст.
Сын: Изюмов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
07.11.1870 ст.
Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
04.08.1872 ст.
Дочь: Ивановская Анна Васильевна
Отец ребёнка: Изюмов Василий Николаевич
Смерть
После 1908