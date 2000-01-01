село Покровское, село Покровское, Шуйский район, Северный край (на 1931) — Familio

Покровское

Шуйский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шуйская волость
Покровское3899265селоРусские15263662

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3414Покровское, с. разновед.при рч. Дери-Ножке.584083229Церковь православная 1.

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Шиленгский сельсовет
Покровское (1 пром. пред. мол. проп. п.,шк. I ст.) 7657селоЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.Зимнее: 72 км. Летнее: —.1215
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