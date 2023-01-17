Ивановская (Изюмова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1872 ст.
Дата смерти16.05.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1872 ст.
Отец: Изюмов Василий Николаевич
Мать: Изюмова Анна Арсеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Дитятьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Замужем за Дмитрием Александровичем Ивановским, священником Успенской Дитятевской церкви Вологодского уезда.
Смерть
16.05.1937