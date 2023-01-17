Ивановская (Изюмова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановская (Изюмова) Анна Васильевна

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Место рождения

Турундаево, Турундаевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

04.08.1872 ст.

Дата смерти

16.05.1937

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

1830 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1872 ст.

Отец: Изюмов Василий Николаевич

Мать: Изюмова Анна Арсеньевна

Турундаево, Турундаевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Дитятьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Замужем за Дмитрием Александровичем Ивановским, священником Успенской Дитятевской церкви Вологодского уезда.
Смерть
16.05.1937
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