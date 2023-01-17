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Изюмов Николай Васильевич

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Место рождения

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Изюмов Василий Николаевич

Мать: Изюмова Анна Арсеньевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Образование
1874
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил духовное училище.
Работа или профессия
С 1880 по 1908
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Служащий почтового ведомства в г.Усть-Сысольске Вологодской губернии.
Смерть
Неизвестно
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