Изюмов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Изюмов Василий Николаевич
Мать: Изюмова Анна Арсеньевна
Образование
1874
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил духовное училище.
Работа или профессия
С 1880 по 1908
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Служащий почтового ведомства в г.Усть-Сысольске Вологодской губернии.
Смерть
Неизвестно