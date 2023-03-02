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Тимошенко Иван Павлович

Место рождения

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Тимошенко Павел

Мать: (Тимошенко) Мария

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
22.10.1878

Жена: (Фисенко) Прасковья Григорьевна

Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1885

Дочь: Рогозина (Тимошенко) Анна Ивановна

Мать ребёнка: (Фисенко) Прасковья Григорьевна

Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1888

Сын: Тимошенко Афанасий

Мать ребёнка: (Фисенко) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
02.03.1892

Сын: Тимошенко Герасим

Мать ребёнка: (Фисенко) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
04.01.1895

Сын: Тимошенко Григорий

Мать ребёнка: (Фисенко) Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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