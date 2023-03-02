Тимошенко Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Тимошенко Павел
Мать: (Тимошенко) Мария
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1878
Рождение ребёнка
27.07.1885
Дочь: Рогозина (Тимошенко) Анна Ивановна
Мать ребёнка: (Фисенко) Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
16.02.1888
Сын: Тимошенко Афанасий
Мать ребёнка: (Фисенко) Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
02.03.1892
Сын: Тимошенко Герасим
Мать ребёнка: (Фисенко) Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
04.01.1895
Сын: Тимошенко Григорий
Мать ребёнка: (Фисенко) Прасковья Григорьевна
Смерть
Неизвестно