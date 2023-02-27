(Тимошенко) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Фёдор
Отец ребёнка: Тимошенко Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимошенко Павел
Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1858
Сын: Тимошенко Семён
Отец ребёнка: Тимошенко Павел
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Тимошенко Павел
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1872
Сын: Тимошенко Антон
Отец ребёнка: Тимошенко Павел
Рождение ребёнка
29.05.1877
Дочь: (Тимошенко) Федосья
Отец ребёнка: Тимошенко Павел
Смерть
Неизвестно