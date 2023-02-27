(Тимошенко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тимошенко) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Фёдор

Отец ребёнка: Тимошенко Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Павел

Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Тимошенко Семён

Отец ребёнка: Тимошенко Павел

Рождение ребёнка
1860

Сын: Тимошенко Иван Павлович

Отец ребёнка: Тимошенко Павел

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Тимошенко Антон

Отец ребёнка: Тимошенко Павел

Рождение ребёнка
29.05.1877

Дочь: (Тимошенко) Федосья

Отец ребёнка: Тимошенко Павел

Смерть
Неизвестно

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