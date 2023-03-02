(Фисенко) Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Фисенко Григорей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1878
Рождение ребёнка
27.07.1885
Дочь: Рогозина (Тимошенко) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Павлович
Рождение ребёнка
16.02.1888
Сын: Тимошенко Афанасий
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Павлович
Рождение ребёнка
02.03.1892
Сын: Тимошенко Герасим
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Павлович
Рождение ребёнка
04.01.1895
Сын: Тимошенко Григорий
Отец ребёнка: Тимошенко Иван Павлович
Смерть
Неизвестно