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(Фисенко) Прасковья Григорьевна

Место рождения

Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Фисенко Григорей

Мать: не указана

Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
22.10.1878

Муж: Тимошенко Иван Павлович

Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1885

Дочь: Рогозина (Тимошенко) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Павлович

Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1888

Сын: Тимошенко Афанасий

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Павлович

Рождение ребёнка
02.03.1892

Сын: Тимошенко Герасим

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Павлович

Рождение ребёнка
04.01.1895

Сын: Тимошенко Григорий

Отец ребёнка: Тимошенко Иван Павлович

Смерть
Неизвестно

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