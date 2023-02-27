Тимошенко Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Тимошенко Никифор
Мать: (Тимошенко) Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Фёдор
Мать ребёнка: (Тимошенко) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Тимошенко) Мария
Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1858
Сын: Тимошенко Семён
Мать ребёнка: (Тимошенко) Мария
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: (Тимошенко) Мария
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1872
Сын: Тимошенко Антон
Мать ребёнка: (Тимошенко) Мария
Рождение ребёнка
29.05.1877
Дочь: (Тимошенко) Федосья
Мать ребёнка: (Тимошенко) Мария
Смерть
Неизвестно