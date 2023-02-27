Тимошенко Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Тимошенко Никифор

Мать: (Тимошенко) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Фёдор

Мать ребёнка: (Тимошенко) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Тимошенко) Мария

Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Тимошенко Семён

Мать ребёнка: (Тимошенко) Мария

Рождение ребёнка
1860

Сын: Тимошенко Иван Павлович

Мать ребёнка: (Тимошенко) Мария

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Тимошенко Антон

Мать ребёнка: (Тимошенко) Мария

Рождение ребёнка
29.05.1877

Дочь: (Тимошенко) Федосья

Мать ребёнка: (Тимошенко) Мария

Смерть
Неизвестно

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