Потап Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Степан Исаев
Мать: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Михаил Потапов
Мать ребёнка: 1-я жена
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Прасковья Потапова
Мать ребёнка: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения
Смерть
Неизвестно