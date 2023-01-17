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Потап Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Степан Исаев

Мать: Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Михаил Потапов

Мать ребёнка: 1-я жена

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Прасковья Потапова

Мать ребёнка: Ксения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения

Смерть
Неизвестно
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