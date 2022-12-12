Степан Исаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Исай Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Потап Степанов
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Степанов
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
18.12.1801
Сын: Петр Степанов
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Сергей Степанов
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
18.02.1818
Дочь: Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Смерть
1819