Степан Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Исаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Исай Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Потап Степанов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Степанов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
18.12.1801

Сын: Петр Степанов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Сергей Степанов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
18.02.1818

Дочь: Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1819
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