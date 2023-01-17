Прасковья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Потап Степанов

Отец ребёнка: Степан Исаев

Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан Исаев

Рождение ребёнка
18.12.1801

Сын: Петр Степанов

Отец ребёнка: Степан Исаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Сергей Степанов

Отец ребёнка: Степан Исаев

Смерть
После 1816
Рождение ребёнка
18.02.1818

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Степан Исаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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