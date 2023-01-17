Прасковья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Потап Степанов
Отец ребёнка: Степан Исаев
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Исаев
Рождение ребёнка
18.12.1801
Сын: Петр Степанов
Отец ребёнка: Степан Исаев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Сергей Степанов
Отец ребёнка: Степан Исаев
Смерть
После 1816
Рождение ребёнка
18.02.1818
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Степан Исаев