Михаил Потапов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Потап Степанов
Мать: 1-я жена
Рождение ребёнка
19.02.1840
Дочь: Матрена Михайлова
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
14.02.1842
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
08.10.1843
Дочь: Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Иванова
Смерть
Неизвестно