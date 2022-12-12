Михаил Потапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Потапов

Михаил Потапов

avatar

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Потап Степанов

Мать: 1-я жена

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.02.1840

Дочь: Матрена Михайлова

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1842

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.10.1843

Дочь: Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close