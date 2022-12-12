Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1840

Дочь: Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Потапов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1842

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Потапов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.10.1843

Дочь: Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Потапов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Потапов

Смерть
Неизвестно
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