Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1840
Дочь: Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Потапов
Рождение ребёнка
14.02.1842
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Потапов
Рождение ребёнка
08.10.1843
Дочь: Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Потапов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Потапов
Смерть
Неизвестно