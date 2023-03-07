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Прасковья Потапова

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Потап Степанов

Мать: Ксения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.11.1844

Муж: Андрей Павлов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Федот Андреев

Отец ребёнка: Андрей Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Григорий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Стефанида Андреева

Отец ребёнка: Андрей Павлов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Павлов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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