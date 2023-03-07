Прасковья Потапова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Потап Степанов
Мать: Ксения
Бракосочетание
08.11.1844
Муж: Андрей Павлов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Федот Андреев
Отец ребёнка: Андрей Павлов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Григорий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Павлов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Павлов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Стефанида Андреева
Отец ребёнка: Андрей Павлов
Рождение ребёнка
1862
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Павлов
Смерть
Неизвестно