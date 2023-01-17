Шайкевич Або-Шоил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайкевич Або-Шоил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1908

Сын: Шайкевич Абрам Саулович

Мать ребёнка: Шайкевич Фаня Израилевна

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шайкевич Семен Савельевич

Мать ребёнка: Шайкевич Фаня Израилевна

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
12.10.1913

Сын: Шайкевич Соломон Саулович

Мать ребёнка: Шайкевич Фаня Израилевна

Кременчуг, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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