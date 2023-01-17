Шайкевич Фаня Израилевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1908
Отец ребёнка: Шайкевич Або-Шоил
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шайкевич Семен Савельевич
Отец ребёнка: Шайкевич Або-Шоил
Рождение ребёнка
12.10.1913
Сын: Шайкевич Соломон Саулович
Отец ребёнка: Шайкевич Або-Шоил
Место жительства
С 1942
Эвакуация из Никопол,Никопольский Р-н,Днепропетровская Обл.,Украина (СССР)
Смерть
Неизвестно