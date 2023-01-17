Шайкевич Фаня Израилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШайкевич Фаня Израилевна

Шайкевич Фаня Израилевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1908

Сын: Шайкевич Абрам Саулович

Отец ребёнка: Шайкевич Або-Шоил

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шайкевич Семен Савельевич

Отец ребёнка: Шайкевич Або-Шоил

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
12.10.1913

Сын: Шайкевич Соломон Саулович

Отец ребёнка: Шайкевич Або-Шоил

Кременчуг, Полтавська область
Место жительства
С 1942
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Эвакуация из Никопол,Никопольский Р-н,Днепропетровская Обл.,Украина (СССР)
Смерть
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close