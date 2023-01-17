Шайкевич Абрам Саулович
Место рождения
Дата рождения?.05.1908
Дата смерти?.04.1982
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1908
Отец: Шайкевич Або-Шоил
Мать: Шайкевич Фаня Израилевна
Рождение ребёнка
06.12.1930
Сын: Шайкевич Леонид Абрамович
Мать ребёнка: Шайкевич Софья Ханоновна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Носова Алла Абрамовна
Мать ребёнка: Шайкевич Белла Ефимовна
Место жительства
С 1942
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Эвакуирован из Днепропетровск,Днепропетровский Р-н,Днепропетровская Обл.,Украина (СССР)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шайкевич Софья Ханоновна
Смерть
?.04.1982