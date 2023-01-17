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Шайкевич Абрам Саулович

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Место рождения

Кременчуг, Полтавська область

Дата рождения

?.05.1908

Дата смерти

?.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1908

Отец: Шайкевич Або-Шоил

Мать: Шайкевич Фаня Израилевна

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.12.1930

Сын: Шайкевич Леонид Абрамович

Мать ребёнка: Шайкевич Софья Ханоновна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Носова Алла Абрамовна

Мать ребёнка: Шайкевич Белла Ефимовна

Днепр, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1942
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Эвакуирован из Днепропетровск,Днепропетровский Р-н,Днепропетровская Обл.,Украина (СССР)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайкевич Софья Ханоновна

Смерть
?.04.1982
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