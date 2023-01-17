Шайкевич Соломон Саулович
Место рождения
Дата рождения12.10.1913
Дата смерти12.03.1982
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1913
Отец: Шайкевич Або-Шоил
Мать: Шайкевич Фаня Израилевна
Работа или профессия
С 1932 по 1935
Род занятий: референт, экономист обувной фабрики № 9
Работа или профессия
С 1935 по 1941
инженер, заведующий ПРБ, заместитель начальника баллонного цеха завода им. В. И. Ленина
Рождение ребёнка
28.01.1937
Сын: Шайкевич Виктор Соломонович
Мать ребёнка: Шайкевич Александра Борисовна
Награда
26.03.1939
Медаль "ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ"
Место жительства
С 1942 по 1982
Эвакуация из Днепропетровска, Украина (СССР)
Работа или профессия
С 1942 по 1966
Род занятий: на Первоуральском новотрубном заводе: заместитель начальника, начальник трубоволочильного цеха, начальник ТО
Награда
1945
орден Трудового Красного Знамени
Рождение ребёнка
18.06.1947
Дочь: Шайкевич Тамила Соломоновна
Мать ребёнка: Шайкевич Александра Борисовна
Награда
16.03.1951
Государственная премия СССР (Сталинская) -Третья степень в области Металлургия
Награда
1954
орден Трудового Красного Знамени
Награда
1958
орден Знак Почета
Награда
22.04.1964
Ленинская премия: за создание и внедрение в промышленное производство нового высокопроизводительного способа изготовления нержавеющих труб («теплая прокатка»).
Работа или профессия
С 1966 по 1975
заместитель главного инженера – главный волочильщик Первоуральский Новотрубный завод
Награда
1966
заслуженный рационализатор РСФСР
Работа или профессия
С 1975
старший инженер лаборатории производственного инструмента ЦЗЛ Первоуральский новотрубный завод
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1982