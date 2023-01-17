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Шайкевич Соломон Саулович

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Место рождения

Кременчуг, Полтавська область

Дата рождения

12.10.1913

Дата смерти

12.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1913

Отец: Шайкевич Або-Шоил

Мать: Шайкевич Фаня Израилевна

Кременчуг, Полтавська область
Работа или профессия
С 1932 по 1935
Днепр, Дніпропетровська область
Род занятий: референт, экономист обувной фабрики № 9
Работа или профессия
С 1935 по 1941
Днепр, Дніпропетровська область
инженер, заведующий ПРБ, заместитель начальника баллонного цеха завода им. В. И. Ленина
Рождение ребёнка
28.01.1937

Сын: Шайкевич Виктор Соломонович

Мать ребёнка: Шайкевич Александра Борисовна

Днепр, Дніпропетровська область
Награда
26.03.1939
Днепр, Дніпропетровська область
Медаль "ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ"
Место жительства
С 1942 по 1982
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Эвакуация из Днепропетровска, Украина (СССР)
Работа или профессия
С 1942 по 1966
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Род занятий: на Первоуральском новотрубном заводе: заместитель начальника, начальник трубоволочильного цеха, начальник ТО
Награда
1945
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
орден Трудового Красного Знамени
Рождение ребёнка
18.06.1947

Дочь: Шайкевич Тамила Соломоновна

Мать ребёнка: Шайкевич Александра Борисовна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Награда
16.03.1951
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Государственная премия СССР (Сталинская) -Третья степень в области Металлургия
Награда
1954
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
орден Трудового Красного Знамени
Награда
1958
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
орден Знак Почета
Награда
22.04.1964
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Ленинская премия: за создание и внедрение в промышленное производство нового высокопроизводительного способа изготовления нержавеющих труб («теплая прокатка»).
Работа или профессия
С 1966 по 1975
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
заместитель главного инженера – главный волочильщик Первоуральский Новотрубный завод
Награда
1966
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
заслуженный рационализатор РСФСР
Работа или профессия
С 1975
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
старший инженер лаборатории производственного инструмента ЦЗЛ Первоуральский новотрубный завод
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайкевич Александра Борисовна

Смерть
12.03.1982
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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