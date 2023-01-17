Остолопов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Остолопов Иван
Рождение ребёнка
22.06.1781 ст.
Сын: Остолопов Иван Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1787 ст.
Сын: Остолопов Лавр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1790 ст.
Сын: Остолопов Павел Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1793 ст.
Дочь: Остолопова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно