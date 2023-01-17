Остолопов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстолопов Владимир Иванович

Остолопов Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Остолопов Иван

Мать: Кудрявая Остолопова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
22.06.1781 ст.

Сын: Остолопов Иван Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Горка, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1787 ст.

Сын: Остолопов Лавр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Горка, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1790 ст.

Сын: Остолопов Павел Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Горка, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1793 ст.

Дочь: Остолопова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Горка, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остолопова Анна Гавриловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close