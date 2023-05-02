сельцо Горчанка, Вологодский район, Северный край (на 1931) — Familio

Горчанка

Вологодский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1737Горчанка верхняя, сц. вл.при рч. Чутке.254121
1738Горчанка нижняя, сц. вл.при рч. Чутке.254165

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Пригородная волость
Горчанка194075усадьба быв. Русские1325
Горчанка194176совхозРусские68917

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Спасский сельсовет
Горчанка 1231б. усадьбаЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 8 км. Летнее: —.11

Мы используем куки для улучшения работы сайта.