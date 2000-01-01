Остолопов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остолопов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Остолопов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кудрявая Остолопова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Остолопов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Кудрявая Остолопова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявая Остолопова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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