Кудрявая Остолопова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявая Остолопова Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Остолопов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Остолопов Иван

Рождение ребёнка
1756

Сын: Остолопов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Остолопов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявый Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остолопов Иван

Смерть
Неизвестно
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