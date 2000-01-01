Кудрявая Остолопова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Остолопов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Остолопов Иван
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Остолопов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Остолопов Иван
Смерть
Неизвестно