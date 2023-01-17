Ирина Ильинична
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822
Отец: Илья Иванович
Мать: Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Роман Пркопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Сын: Никифор Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Иванович
Смерть
Неизвестно