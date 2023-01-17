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Ирина Ильинична

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Место рождения

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1796 г.р.

Мать

Вычислено 1797 г.р.

Муж

Вычислено 1829 г.р.

Дети

Вычислено 1849 г.р.
Вычислено 1851 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: Илья Иванович

Мать: Устинья Ивановна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Роман Пркопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Иванович

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Никифор Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Иванович

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Иванович

Смерть
Неизвестно
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