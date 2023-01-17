Илья Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: Иван Осипович
Мать: Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Сын: Куприян Ильич
Мать ребёнка: Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Сын: Ефим Ильич
Мать ребёнка: Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Сын: Никита Ильич
Мать ребёнка: Устинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Ивановна
Смерть
Неизвестно