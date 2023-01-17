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Илья Иванович

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Место рождения

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1763 г.р.

Мать

Вычислено 1763 г.р.

Жена

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1821 г.р.
Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1827 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Иван Осипович

Мать: Аграфена Алексеевна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Куприян Ильич

Мать ребёнка: Устинья Ивановна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Устинья Ивановна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Ефим Ильич

Мать ребёнка: Устинья Ивановна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Устинья Ивановна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Никита Ильич

Мать ребёнка: Устинья Ивановна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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