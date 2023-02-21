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Устинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

До 1853

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1796 г.р.

Дети

Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1821 г.р.
Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1827 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Куприян Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванович

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Ефим Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванович

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Никита Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванович

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Иванович

Смерть
До 1853
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