Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиДо 1853
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Сын: Куприян Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Сын: Ефим Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Сын: Никита Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Иванович
Смерть
До 1853