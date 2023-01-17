Прокопий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1822 г.р.

Дети

Вычислено 1849 г.р.
Вычислено 1851 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Роман Пркопьевич

Мать ребёнка: Ирина Ильинична

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Никифор Прокопьевич

Мать ребёнка: Ирина Ильинична

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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