Прокопий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Роман Пркопьевич
Мать ребёнка: Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Сын: Никифор Прокопьевич
Мать ребёнка: Ирина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ильинична
Смерть
Неизвестно