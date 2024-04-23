Матрёна Демьяновна
Место рождения
Дата рождения07.11.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1881
Отец: Демьян Гаврилович
Мать: Марфа Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1881
Бракосочетание
21.01.1909
Муж: Мирон Аполлонович
Рождение ребёнка
07.10.1909
Дочь: Прасковья Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Аполлонович
Рождение ребёнка
27.11.1910
Сын: Степан Миронович
Отец ребёнка: Мирон Аполлонович
Рождение ребёнка
21.01.1912
Дочь: Ксения Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Аполлонович