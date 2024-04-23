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Матрёна Демьяновна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

07.11.1881

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1881

Отец: Демьян Гаврилович

Мать: Марфа Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1881
Бракосочетание
21.01.1909

Муж: Мирон Аполлонович

Рождение ребёнка
07.10.1909

Дочь: Прасковья Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Аполлонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.11.1910

Сын: Степан Миронович

Отец ребёнка: Мирон Аполлонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: Ксения Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Аполлонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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