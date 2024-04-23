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Марфа Иосифовна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

01.09.1857

Дата смерти

09.01.1896

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1857

Отец: Иосиф Александрович

Мать: Мавра Николаевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
04.09.1874

Муж: Демьян Гаврилович

Рождение ребёнка
06.11.1875

Сын: Михаил Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1877

Дочь: Анастасия Демьяновна

Отец ребёнка: Демьян Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1879

Дочь: Прасковья Демьяновна

Отец ребёнка: Демьян Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1881

Дочь: Матрёна Демьяновна

Отец ребёнка: Демьян Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.12.1883

Дочь: Ульяна Демьяновна

Отец ребёнка: Демьян Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1886

Сын: Давид Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.11.1888

Сын: Григорий Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1891

Сын: Георгий Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1893

Сын: Митрофан Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1895

Сын: Никон Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
09.01.1896

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