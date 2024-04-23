Демьян Гаврилович
Место рождения
Дата рождения23.09.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1856
Отец: Гавриил Никитич
Мать: Дарья Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1856
Бракосочетание
04.09.1874
Жена: Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
06.11.1875
Сын: Михаил Демьянович
Мать ребёнка: Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
23.09.1877
Дочь: Анастасия Демьяновна
Мать ребёнка: Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
29.10.1879
Дочь: Прасковья Демьяновна
Мать ребёнка: Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
07.11.1881
Дочь: Матрёна Демьяновна
Мать ребёнка: Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
10.12.1883
Дочь: Ульяна Демьяновна
Мать ребёнка: Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
23.06.1886
Сын: Давид Демьянович
Мать ребёнка: Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
18.11.1888
Сын: Григорий Демьянович
Мать ребёнка: Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
05.08.1891
Сын: Георгий Демьянович
Мать ребёнка: Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
02.06.1893
Сын: Митрофан Демьянович
Мать ребёнка: Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
09.12.1895
Сын: Никон Демьянович
Мать ребёнка: Марфа Иосифовна