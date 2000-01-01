Обыденнов Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обыденнов Михаил Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 28.09.1924

Дата смерти

23.02.1978

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.09.1924

Отец: Обыденный Семён

Мать: Стафеева Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обыденнова Клавдия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обыденнова Клавдия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.02.1978
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