Обыденнов Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 28.09.1924
Дата смерти23.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.09.1924
Отец: Обыденный Семён
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обыденнова Клавдия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.02.1978