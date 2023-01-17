Обыденнова Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1924
Дата смерти07.09.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обыденнов Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1993
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область