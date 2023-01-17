Обыденнова Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обыденнова Клавдия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1924

Дата смерти

07.09.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обыденнов Михаил Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обыденнов Михаил Семенович

Смерть
07.09.1993
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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