Аболенской Федор Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786 ст.
Дата смертиОколо 1830 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Аболенской Козма
Мать: не указана
Сын: Аболенский Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна
Сын: Аболенский Михаил Федорович
Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна
Дочь: Аболенская Афимия Федоровна
Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна
Сын: Аболенский Николай Федорович
Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна
Сын: Аболенский Петр Федорович
Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна
Сын: Аболенский Степан Федорович
Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна
Дочь: Аболенская Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна
Сын: Аболенский Василий Федорович
Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна
Сын: Аболенский Александр Федорович
Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна