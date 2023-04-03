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Аболенской Федор Кузьмич

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Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786 ст.

Дата смерти

Около 1830 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.

Отец: Аболенской Козма

Мать: не указана

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна

Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Работа или профессия
С 1796 по 1830 ст.
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Пропитание имеет от кожевенного промысла и шитием обувью.
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Аболенский Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Аболенский Михаил Федорович

Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Работа или профессия
1810 ст.
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Выборный Словестного суда
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Аболенская Афимия Федоровна

Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Аболенский Николай Федорович

Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Работа или профессия
1816 ст.
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Городской староста
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Аболенский Петр Федорович

Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Аболенский Степан Федорович

Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Аболенская Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Работа или профессия
1825 ст.
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Словестный судья
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Аболенский Василий Федорович

Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Аболенский Александр Федорович

Мать ребёнка: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Смерть
Около 1830 ст.
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Ревизская сказка о мещанах города Красноуфимска 1834 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2829

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